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Shanling представила и выпустила сетевой проигрыватель SM1.3R HD со встроенным ЦАП. Главным изменением по сравнению с обычной версией стал 5,98-дюймовый сенсорный экран с разрешением 2560 x 1440 пикселей.

Остальная аппаратная платформа осталась без заметных изменений. Устройство оснащено фирменным R2R-преобразователем Kunlun Pro, двумя тороидальными трансформаторами мощностью по 31 Вт и двумя высокоточными тактовыми генераторами.

За работу сетевых функций отвечает специализированный процессор RK. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, встроенного накопителя — 64 ГБ. Для расширения хранилища предусмотрен слот M.2 SSD.

SM1.3R HD рассчитан на воспроизведение потоковой и локальной музыки высокого разрешения. Плеер поддерживает Roon Ready, Tidal Connect и Qobuz Connect, а также имеет встроенные клиенты Apple Music, Spotify и Amazon Music.

Устройство может работать как источник сигнала для внешней аудиосистемы и как усилитель для наушников. Управлять воспроизведением можно с сенсорного экрана или через мобильное приложение Eddict Controller.

В Китае Shanling SM1.3R HD уже поступил в продажу. Розничная цена составляет 9698 юаней (около 124 100 рублей). Международная стоимость и сроки поставок на другие рынки пока не объявлены.

Источник: IT Home