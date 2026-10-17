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Разработчики Neko Engineering представили компактную беспроводную студию для электрогитары, которая объединяет моделирование усилителей, эффекты, запись музыки и инструменты на базе искусственного интеллекта. Проект запустили на Kickstarter, где он собрал в несколько раз больше запрошенной суммы. Устройство рассчитано на музыкантов, которым нужно записывать идеи, репетировать и создавать полноценные аранжировки без отдельного набора оборудования.

Neko размером примерно 8,6 x 5,3 x 1,3 см оснащена сенсорным экраном диагональю 3,5 дюйма, встроенным динамиком мощностью 3 Вт и аккумулятором, рассчитанным на шесть часов работы. Для беспроводного подключения используются два миниатюрных передатчика: один подключается к гитаре, второй — к усилителю или микшеру. Предусмотрены и обычные проводные входы и выходы, поэтому устройство можно использовать с традиционным оборудованием.

Главное отличие Neko от обычного гитарного процессора — инструменты для работы с музыкой на самом устройстве. Система может разделять композиции на отдельные дорожки, включая гитару, бас, ударные и вокал, чтобы музыкант мог отключить оригинальную гитарную партию и сыграть её самостоятельно.

Функция Time Machine сохраняет сыгранные фрагменты, позволяя возвращаться к удачным идеям даже без предварительного нажатия кнопки записи. ИИ-аранжировщик способен превращать гитарный рифф в композицию с аккомпанементом, а распознавание аудио помогает преобразовывать партии в табулатуры.

Для обработки гитарного звука используется технология Neural Amp Modeler (NAM), а доступ к библиотеке TONE3000 открывает более 250 тыс. моделей звучания и импульсных характеристик. Разделение дорожек работает непосредственно на устройстве без подключения к интернету, тогда как создание ИИ-аранжировок и преобразование аудио в табулатуры требуют облачных сервисов. Разработчики планируют начать отправку устройств первым покупателям в апреле 2027 года.

Источник: kickstarter