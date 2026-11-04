Музыкальный плеер Dorpo DMP-A1 получил сертификацию Roon Ready

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| Новость | Аудио и звук

Компания Dorpo сообщила, что музыкальный плеер DMP-A1 получил сертификацию Roon Ready. Статус подтверждён с выходом прошивки A1 1.1.79: после обновления плеер можно выбрать в системе Roon как устройство воспроизведения и отправлять на него музыку по домашней сети. Roon собирает личную фонотеку и стриминговые сервисы в одном приложении, и теперь DMP-A1 можно включить в такую систему.

Автор: Dorpo Источник: essentialinstall.com

DMP-A1 сочетает стример, ЦАП, предусилитель и усилитель для наушников. В основе лежит ЦАП ESS ES9039S PRO. По USB плеер принимает PCM до 768 кГц и 32 бит и DSD512 в нативном режиме, а по оптическому и коаксиальному входам PCM до 192 кГц и 24 бит.

Для наушников есть выходы 6,35 мм и балансный 4,4 мм с двумя уровнями усиления. Кроме Roon Ready, плеер работает с Qobuz Connect и Spotify Connect, а звук может принимать и по Bluetooth 5.4.

Автор: Dorpo Источник: essentialinstall.com
Автор: Dorpo Источник: essentialinstall.com

В Европе за плеер просят 2100 евро.

Источник: Essential Install

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу о том, что меняет нашу жизнь: технологии, научные открытия, освоение космоса и просто мысли обо всем этом.
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