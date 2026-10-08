В октябре текущего года компания Krovatar представит два новых Blu-ray плеера: KB-100X и KB-100XH. Модель KB-100X(H) придет на смену устройству KBU-300 4K UHD, которое предназначено проигрывать 4K-диски и SACD 5.1. Серия Blu-ray плееров KB-100 отличается мобильностью, однако встроенного аккумулятора в ней не предусмотрено.

Благодаря порту USB Type-C с поддержкой Power Delivery (12 В) плееры питаются от внешней батареи. Как заверяет компания, стандартный аккумулятор на 37 Вт·ч (10 000 мА·ч при 3,7 В) дает примерно 5 часов воспроизведения CD. Версии плеера KB-100X и KB-100XH различаются: более дорогая модификация H дополнена 3,5-мм гнездом для наушников и 4,4-мм балансным выходом, что улучшает работу с удлиненными кабелями. Обе модели поддерживают Bluetooth для связи с идущим в комплекте пультом. В наличии будут четыре расцветки.

Источник: notebookcheck