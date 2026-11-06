Компания Cabasse выпустила новую серию пассивной акустики Alizé

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Французский бренд Cabasse представил новую линейку пассивных акустических систем Alizé, в которую вошли полочные колонки Alizé 03 и напольная модель Alizé 06. Производитель перенес в новинки ряд конструктивных решений из серии Murano, включая соосную схему расположения излучателей.

Обе модели получили трехполосную архитектуру с фирменным коаксиальным динамиком BC10, где среднечастотный и высокочастотный излучатели совмещены на одной акустической оси. За воспроизведение низких частот отвечают динамики с мембранами из материала Rohacell и магнитными системами с трехслойной звуковой катушкой. Полочная модель Alizé 03 оснащена одним 16,5-сантиметровым НЧ-динамиком и работает в диапазоне от 59 Гц до 22 кГц, в то время как напольная Alizé 06 получила три аналогичных излучателя, что расширило нижнюю границу частотного отклика до 39 Гц.

Чувствительность полочной версии составляет 87,5 дБ при номинальном сопротивлении 8 Ом, а напольная система демонстрирует показатель 91 дБ. Обе модели выполнены в корпусах с закругленными гранями, фазоинверторным оформлением и отделкой из натурального деревянного шпона и лака.

Источник: blog.son-video