GravaStar представила наушники Mercury Edge Pro с автономностью до 140 часов

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Китайский производитель GravaStar расширил линейку геймерских аксессуаров полноразмерной беспроводной гарнитурой MH1 Pro. Устройство выполнено в стилистике элементного снаряжения из научной фантастики: чаши получили сквозные прорези, металлизированный каркас и многорежимную светодиодную подсветку. На глобальном рынке модель появится под именем Mercury Edge Pro.

За акустическую составляющую отвечают 53-миллиметровые излучатели, работающие в стандартном частотном диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. В новинке реализована программная технология виртуального трехмерного звука THX Spatial Audio, позволяющая имитировать схему 7.1.4 на ПК с ОС Windows 11. Гарнитура поддерживает параллельную работу с двумя беспроводными каналами связи, совмещая передачу аудиосигнала через Bluetooth 5.3 и комплектный USB-приемник.

Встроенная батарея на 2000 мАч рассчитана на максимальные 140 часов воспроизведения при отключенных дополнительных функциях. В Китае устройство оценили в 799 юаней (примерно 120 долл. США), однако активация системы активного шумоподавления и RGB-иллюминации заметно снизит заявленное время автономной работы.

Источник: tesztarena