GravaStar представила наушники Mercury Edge Pro с автономностью до 140 часов

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Аудио и звук

Китайский производитель GravaStar расширил линейку геймерских аксессуаров полноразмерной беспроводной гарнитурой MH1 Pro. Устройство выполнено в стилистике элементного снаряжения из научной фантастики: чаши получили сквозные прорези, металлизированный каркас и многорежимную светодиодную подсветку. На глобальном рынке модель появится под именем Mercury Edge Pro.

За акустическую составляющую отвечают 53-миллиметровые излучатели, работающие в стандартном частотном диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. В новинке реализована программная технология виртуального трехмерного звука THX Spatial Audio, позволяющая имитировать схему 7.1.4 на ПК с ОС Windows 11. Гарнитура поддерживает параллельную работу с двумя беспроводными каналами связи, совмещая передачу аудиосигнала через Bluetooth 5.3 и комплектный USB-приемник.

Автор: GravaStar Источник: tesztarena.hu

Встроенная батарея на 2000 мАч рассчитана на максимальные 140 часов воспроизведения при отключенных дополнительных функциях. В Китае устройство оценили в 799 юаней (примерно 120 долл. США), однако активация системы активного шумоподавления и RGB-иллюминации заметно снизит заявленное время автономной работы.

Источник: tesztarena

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 62 0
Автор Johan_Scarlettson Рейтинг +302.10
Блог Аудио и звук 1190 6792 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему у животных четное количество ног и у них не бывает трех или пяти конечностей

Почему у животных именно четное количество ног? Почему у собак четыре лапы, у насекомых шесть ног, а у пауков восемь? Почему природа избегает нечетного количества ног у своих «творений».

Зачем придумали дорожный знак с тремя людьми в машине и почему его почти не встретить

Представьте, что едете по Германии и замечаете необычный дорожный знак. На белом фоне нарисован чёрный автомобиль, а внутри три человеческих силуэта. Ни цифр, ни стрелок, ни привычных ограничений....

Magnavox Odyssey: зачем с первой игровой приставкой шли плёнки на телевизор

Представьте игровую приставку без процессора, программного обеспечения, звука и привычной графики. На экране телевизора светятся несколько прямоугольников и вертикальная линия. Цветная плёнка с...

Взлом Binance на $6 млрд, а также внезапная прибыльность Антропика: главное за неделю

Самые интересные новости финансов и технологий в России и мире за неделю: в крипте взломали сразу Binance, Polymarket и Trezor, РФ хочет ограничить зарубежный интернет-трафик...

Почему камера на 200 мегапикселей в смартфоне все еще снимает хуже старой зеркалки на 12 Мп

Маркетологи мобильных брендов обожают цифры. Сначала они гордились 48 мегапикселями, потом сотней, а теперь смартфоны козыряют датчиками на 200 Мп. Логика обывателя проста: чем больше цифра в...

Что снится людям без воображения: исследование мультисенсорной природы афантазии

Большинство людей воспринимают способность вызывать в памяти чувственные образы как нечто естественное. Если попросить человека вспомнить внешность близкого родственника, интерьер своей комнаты или...