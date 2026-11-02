Параллельный импорт сделал Mazda CX-30 дешевле Geely Coolray и Tenet T7

На российском автомобильном рынке, где доминируют отечественные и китайские бренды, наметился неожиданный поворот. Благодаря схемам альтернативного ввоза в страну начали поступать компактные японские кроссоверы Mazda CX-30 из Китая. Минимальный порог входа для тех, кто готов ждать доставку, составляет около 2,29 млн рублей. На фоне текущих прайс-листов это делает «японца» одним из самых привлекательных предложений, обходящим по стоимости многие популярные модели от Geely и нового отечественного игрока — Tenet.

География цен: от Владивостока до столицы

Самое выгодное предложение зафиксировано во Владивостоке — 2 288 000 рублей. Важно, что в эту сумму уже заложены все сопутствующие расходы: логистика из КНР, услуги таможенного брокера, очистка и комиссия посредника. Для жителей других регионов стоимость под заказ будет чуть выше из-за плеча доставки: в Кургане кроссовер привезут за 2,35 млн, в Санкт-Петербурге — за 2,47 млн, а в Новосибирске и Красноярске цена может достигать 2,55 млн руб.

Однако эти цифры касаются только индивидуального ввоза. Реальность автосалонов выглядит иначе. Машины, которые уже прошли все таможенные процедуры и стоят на площадках в России, продаются с существенной наценкой. В Архангельске за готовый экземпляр просят 2,86 млн руб., в Тюмени ценник взлетает до 3,74 млн, а в Москве и ближайшем Подмосковье стоимость CX-30 начинается от 4,35 млн руб.

Техническое оснащение

В отличие от китайских конкурентов, которые часто предлагают турбомоторы малого объема, Mazda CX-30 делает ставку на проверенную временем атмосферную технологию. Под капотом большинства доступных машин — 2,0-литровый двигатель мощностью 158 л. с., работающий в паре с классическим шестиступенчатым гидротрансформаторным автоматом. Привод в доступных версиях — передний. Это сочетание обеспечивает ту самую «маздовскую» плавность хода и акустический комфорт, за которые марку ценили до ее ухода с официального рынка.

Сравнение с конкурентами

На данный момент Mazda CX-30 под заказ оказывается в нижней части ценового диапазона среди качественных компактных SUV. После сентябрьской корректировки цен Geely Coolray и его обновленная версия Cityray стали стоить дороже, фактически покинув нишу «до 2,3 миллионов».

Что касается главного отечественного конкурента — бренда Tenet (производства калужского завода, бывшего Volkswagen), то его флагманский кроссовер T7 в базовом исполнении оценивается дилерами примерно в 2,4-2,7 млн рублей. Таким образом, даже с учетом необходимости ожидания, японский кроссовер с классической автоматической коробкой и атмосферным мотором выглядит финансово более обоснованной покупкой, чем локализованные китайские модели в схожих комплектациях.

Источник: Автоновости дня