В MatePad Mini появилась функция объединения сетей

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Компания Huawei начала распространять обновление HarmonyOS 7.0.0.111 SP16 для планшета MatePad Mini. Размер установочного пакета составляет около 657 МБ. Главным нововведением стала функция «многостороннего взаимного обмена связью», которая позволяет объединять устройства в единую сеть для повышения стабильности соединения в сложных условиях.

Для создания такой сети достаточно подключения одним касанием (через NFC) или входа в один аккаунт. В компании утверждают, что это обеспечит более быстрый и стабильный интернет при слабом сотовом сигнале или высокой нагрузке на канал. Технология доступна на смартфонах, планшетах и компьютерах под управлением HarmonyOS 7.

Между планшетом и телефоном можно делиться не только интернетом, но и возможностью звонков и СМС с двух SIM-карт, включая eSIM. Между двумя телефонами доступен только обмен трафиком, а один гаджет может соединяться максимум с тремя устройствами. При этом для максимальной стабильности и снижения задержек, по заявлению производителя, задействуются алгоритмы облачной оптимизации Huawei Cloud.

Помимо сетевых улучшений, в сборке оптимизировали работу со стилусом и повысили общую стабильность системы. Установка обновления не приведет к удалению пользовательских данных.

Источник: IT Home