Baseus выпустила подподушечную колонку Sleep SK1 для улучшения сна

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Компания Baseus представила компактную блютуз-колонку Sleep SK1, предназначенную для размещения под подушкой. Новинка получила тонкий плоский корпус толщиной 14 мм и массой 44 г, покрытый матовым софт-тач материалом. Конструкция позволяет комфортно спать на боку без давления на уши. На торце устройства расположен цифровой дисплей, отображающий время, статус подключения и уровень заряда аккумулятора.

Автор: Baseus Источник: m.weibo.cn

Главной особенностью колонки стала технология микровибрационной передач звука с помощью двух симметричных излучателей. Звуковые волны проходят через материал подушки направленно в уши пользователя, благодаря чему окружающие ничего не слышат. Производитель рекомендует использовать устройство с подушками толщиной до 8 см.

Устройство поддерживается фирменным приложением с библиотекой из более чем 100 вариантов белого шума и звуков природы, а также позволяет настраивать до 10 индивидуальных будильников. Встроенный аккумулятор емкостью 300 мА·ч обеспечивает более 10 часов автономной работы, а зарядка через порт USB-C занимает около двух часов.

Автор: Baseus Источник: m.weibo.cn
Автор: Baseus Источник: m.weibo.cn

Продажи Baseus Sleep SK1 уже стартовали, стоимость новинки составляет 184 юаня (~$27).

Источник: IT Home

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу о том, что меняет нашу жизнь: технологии, научные открытия, освоение космоса и просто мысли обо всем этом.
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