Baseus выпустила подподушечную колонку Sleep SK1 для улучшения сна

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Компания Baseus представила компактную блютуз-колонку Sleep SK1, предназначенную для размещения под подушкой. Новинка получила тонкий плоский корпус толщиной 14 мм и массой 44 г, покрытый матовым софт-тач материалом. Конструкция позволяет комфортно спать на боку без давления на уши. На торце устройства расположен цифровой дисплей, отображающий время, статус подключения и уровень заряда аккумулятора.

Главной особенностью колонки стала технология микровибрационной передач звука с помощью двух симметричных излучателей. Звуковые волны проходят через материал подушки направленно в уши пользователя, благодаря чему окружающие ничего не слышат. Производитель рекомендует использовать устройство с подушками толщиной до 8 см.

Устройство поддерживается фирменным приложением с библиотекой из более чем 100 вариантов белого шума и звуков природы, а также позволяет настраивать до 10 индивидуальных будильников. Встроенный аккумулятор емкостью 300 мА·ч обеспечивает более 10 часов автономной работы, а зарядка через порт USB-C занимает около двух часов.

Продажи Baseus Sleep SK1 уже стартовали, стоимость новинки составляет 184 юаня (~$27).

Источник: IT Home