Журналисты узнали реальную цену памяти в iPhone 18 Pro: наценка в три раза

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Согласно анализу издания The Wall Street Journal, при покупке старших версий iPhone 18 Pro пользователи платят за дополнительное хранилище в три раза больше его реальной себестоимости.

Автор: Flux 3 via Arena Источник: arena.ai

По данным издания, разница в цене между версиями iPhone 18 Pro на 256 ГБ и 1 ТБ выросла до $600. При этом прямые затраты Apple на дополнительную память оцениваются примерно в $192. Таким образом, покупатель платит более чем в три раза больше, чем тратит сама компания. Для сравнения, у iPhone 17 Pro аналогичный переход с 256 ГБ на 1 ТБ стоил $400, тогда как себестоимость этого обновления для Apple, по оценке WSJ, составляла всего $42, что означало наценку почти в 1000%.

А тем временем в своем последнем финансовом отчете технологический гигант из Купертино пожаловался, что даже после повышения розничных цен его маржинальность продолжает страдать из-за подорожания комплектующих.

Справедливости ради стоит отметить, что критика в адрес ценовой политики Apple не всегда учитывает разницу в качестве компонентов. Например, твердотельные накопители, используемые в компьютерах Mac, работают значительно быстрее аналогов более низкого класса, которые критики обычно приводят в качестве доказательства жадности компании. Тем не менее, отрицать гигантские наценки производителя iPhone по сравнению с его прямыми затратами невозможно.

Источник: 9To5Mac

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу об электронике с ноября 2001 года. В разное время сотрудничал с разными интернет-изданиями. Из тематик в последнее время отдаю предпочтение смартфонам, аудиотехнике, автомобилям. Впрочем, этими направлениями себя строго не ограничиваю — пишу о том, что интересно самому.
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Автор DMyakin Рейтинг +216.60
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