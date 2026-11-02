В Гренландии открылся самый международный аэропорт — у ворот фьорда и айсбергов

В четверг, 29 октября, в Гренландии состоялось открытие нового международного аэропорта Илулиссат. Благодаря взлетно-посадочной полосе длиной 2200 метров аэропорт теперь может принимать широкофюзеляжные самолеты. Авиакомпания Air Greenland планирует выполнять до шести рейсов в неделю по этому маршруту в разгар лета 2027 года, что значительно упростит доступ к заливу Диско и ледяному фьорду, включенному в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Открытие аэропорта было отмечено прямым рейсом из Копенгагена, выполненным на самолете Airbus A330neo. Это событие знаменует собой качественный сдвиг в транспортном сообщении с третьим по величине городом этого северного региона Гренландии, куда раньше можно было добраться преимущественно на небольших региональных самолетах. Новый инфраструктурный объект располагает взлетно-посадочной полосой длиной 2200 метров (ранее ее длина составляла 845 метров) и терминалом площадью 5000 м².

Выполнение первого рейса на Airbus A330neo еще не означает запуска регулярных полетов на широкофюзеляжных лайнерах. В рамках зимнего расписания, действующего со 2 ноября 2026 года по март 2027 года, авиакомпания Air Greenland привлекает датского перевозчика Jettime. Последний будет выполнять рейсы по маршруту Копенгаген — Илулиссат на самолете Boeing 737-800, рассчитанном на 180 пассажирских мест. Полеты запланированы преимущественно по средам; в период новогодних праздников и в марте предусмотрены дополнительные рейсы по отдельным понедельникам. Прямой перелет занимает около четырех часов сорока минут.

Начиная с апреля 2027 года, Air Greenland планирует возобновить полеты собственными силами, используя новый Airbus A320neo. Частота рейсов будет постепенно увеличиваться и в пик летнего сезона достигнет шести полетов туда-обратно в неделю. Этот новый узкофюзеляжный лайнер также будет задействован на маршруте между Копенгагеном и Нууком.

Датское управление гражданской авиации и железных дорог дало разрешение на открытие аэропорта после проведения ряда проверок и выполнения испытательного полета. На начальном этапе эксплуатации действуют временные ограничения. Таким образом, начало коммерческой эксплуатации предшествует постепенному наращиванию объемов перевозок.

Илулиссат — это завершающий этап программы модернизации трех аэропортов Гренландии. Ввод в строй этого объекта следует за открытием международного аэропорта в Нууке (ноябрь 2024 года) и аэропорта в Какортоке на юге территории (апрель 2026 года). В пресс-релизе, посвященном запуску рейса Копенгаген — Илулиссат, авиакомпания Air Greenland называет этот ввод в эксплуатацию завершением «исторической трансформации инфраструктуры страны».

Значение проекта выходит за рамки туризма. На этой территории, где города не соединены между собой дорогами, воздушный транспорт остается жизненно важным средством передвижения для местных жителей и доставки грузов. Аэропорт Илулиссата призван укрепить связи с северной частью Гренландии, а также способствовать диверсификации экономики, которая до сих пор в значительной степени зависит от рыболовства.

Илулиссат, расположенный примерно в 250 километрах к северу от Северного полярного круга, известен своим ледяным фьордом, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот фьорд служит морским выходом для ледника Сермек-Куяллек (Sermeq Kujalleq) — одного из самых активных ледников в мире. Откалывающиеся от него ледяные массы дают начало айсбергам в заливе Диско.

ЮНЕСКО отмечает научную значимость этого объекта, который изучается уже более 250 лет. Наблюдения за ледником и его фьордом помогают лучше понять ледниковый покров и процессы изменения климата. Упрощение доступа должно повысить привлекательность этого места, которое и без того пользуется спросом у любителей морских прогулок, пеших походов и созерцания полярных пейзажей. В то же время возникает вопрос о пропускной способности: возможности для размещения туристов здесь по-прежнему ограничены, а природная среда уязвима к антропогенному воздействию.

Источник: Air Journal