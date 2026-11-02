Авиакомпания Emirates объяснила, почему не удалось заменить весь парк модернизированными самолетами A380

Airbus A380 пользуется огромной популярностью среди любителей авиации — прежде всего благодаря своим размерам, которые до сих пор остаются непревзойденными. Впрочем, эта популярность так и не нашла должного отклика у самих авиакомпаний.

Исключением стала дубайская авиакомпания Emirates. Она и по сей день остается крупнейшим эксплуатантом этого самолета: в ее парке насчитывается около 120 таких лайнеров.

Президент Emirates Тим Кларк до сих пор сожалеет об упущенной возможности создать модернизированную версию Airbus A380. В подкасте «Window Seat» от издания Aviation Week он рассказывает о проекте A380neo, которому так и не суждено было воплотиться в жизнь.

Благодаря установке современных двигателей типа «Ultrafan», переработанной конструкции крыла, значительно уменьшенному хвостовому оперению, а также широкому применению композитных материалов и титано-алюминиевых сплавов, аэродинамику этого широкофюзеляжного лайнера можно было существенно улучшить. По словам Кларка, использование современных бортовых систем — аналогичных тем, что применяются на Airbus A350 или Boeing 787, — позволило бы снизить эксплуатационные расходы на 25%. В частности, это означало бы, что самолет расходовал бы 9 тонн авиатоплива в час вместо 12.

Впрочем, этого оказалось недостаточно, чтобы вызвать интерес у других авиаперевозчиков. Как отмечает Кларк, одна из причин заключается в том, что эксплуатация такого гигантского лайнера становится рентабельной для авиакомпании лишь при наличии в парке определенного количества воздушных судов — по оценкам, от 50 до 70 единиц. Для каждой модели воздушного судна необходимо разрабатывать отдельные процессы эксплуатации и технического обслуживания.

Кларк выразил готовность приобрести как минимум 100 самолетов — для полной замены и расширения существующего парка. Однако производитель заявил, что для достижения точки безубыточности необходимо получить заказы как минимум на 250 единиц.

По словам Кларка, эксплуатация двухпалубных лайнеров для авиакомпании Emirates в любом случае выгодна: в прошлом году именно этот тип воздушного судна стал самым прибыльным для компании. Планы по выводу этих самолетов из эксплуатации были отложены, поскольку сертифицированный срок их службы продлили примерно до 2041 года.

Кларк выражает сожаление по поводу того, что новый гигантский лайнер так и не появился, ведь глобальный спрос на дальнемагистральные перевозки продолжает расти — особенно в таких регионах, как Южная Америка и Африка. Благодаря увеличенной дальности полета и повышенной эффективности современного A380, авиакомпания Emirates могла бы, например, выполнять беспосадочные рейсы из Дубая в такие мегаполисы, как Сантьяго-де-Чили или Панама. В свою очередь, перспективные модели — такие как двухдвигательный Boeing 777-9 — не обладают тем объемом внутреннего пространства, который предлагает двухпалубный лайнер (в конфигурации Emirates он вмещает 484 пассажира).

В то же время Emirates сталкивается с серьезными операционными трудностями и задержками в поставках запасных частей. Семь самолетов A380 в настоящее время простаивают на земле, поскольку техническое обслуживание их двигателей — которое, согласно контракту, должно занимать 85 дней — у партнеров (компаний GE и Pratt) затягивается более чем на 350 дней. Ситуацию усугубляют перебои с поставками самолетов Boeing 777-9.

Источник: Aviation Week