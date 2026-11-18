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Eversolo представила ЦАП DAC-R8, который обходит привычную для Hi-Fi-индустрии схему с готовыми микросхемами ESS и AKM. Вместо них компания использовала собственную дискретную архитектуру OriginR2R с резисторной матрицей под управлением FPGA. Устройство поддерживает PCM до 32 бит/768 кГц и нативный DSD512.

В основе преобразователя лежит схема 5+20 бит: одна секция обрабатывает основные изменения сигнала, другая отвечает за точность преобразования. Для PCM и DSD предусмотрены отдельные тракты. Пользователь может выбирать режимы NOS и передискретизацию OS с коэффициентами 2x, 4x и 8x.

DAC-R8 также работает как предусилитель и усилитель для наушников. Балансные выходы XLR, разъёмы RCA, HDMI ARC/eARC и Bluetooth 5.4 позволяют подключать его к разным аудиосистемам. Для наушников предусмотрен выход 6,35 мм с мощностью до 1 Вт на нагрузке 16 и 32 Ом.

Вместе с ЦАП компания представила внешний генератор C10 Master Clock с термостатированным кварцевым генератором OCXO и четырьмя выходами BNC. Его задача — синхронизировать цифровые аудиокомпоненты с общей тактовой частотой. В США DAC-R8 оценили в $1280, а C10 — в $1880.

Источник: ecoustics