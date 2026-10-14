Elgato выпустила микрофон Wave Go, который работает и на одежде, и в руке

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| Новость | Аудио и звук

Elgato представила Wave Go, свой первый беспроводной микрофон. Устройство работает в двух режимах: передатчик весом 7 г крепится к одежде магнитным зажимом-прищепкой или вставляется в ручку Smart Handle и превращается в ручной микрофон. Приёмник подключается к смартфону или компьютеру через USB-C.

Автор: Elgato Источник: www.elgato.com
Автор: Elgato Источник: www.elgato.com

Ручка служит ещё и аккумулятором на 900 мА·ч, которого хватает примерно на шесть зарядок передатчика. По заявлению Elgato, вместе с ручкой Wave Go работает до 48 часов, а без неё передатчик держит заряд около 8 часов. Связь идёт на частоте 2,4 ГГц, дальность составляет около 30 метров, задержка не превышает 24 мс.

В передатчике установлен всенаправленный электретный конденсаторный капсюль диаметром 6 мм, звук записывается с частотой 48 кГц и разрядностью 24 бита. Для настройки есть приложение Wave Go, а на Windows и macOS микрофон работает с программой Wave Link.

Автор: Elgato Источник: www.elgato.com
Автор: Elgato Источник: www.elgato.com
Автор: Elgato Источник: www.elgato.com

За Wave Go просят 99,99 евро.

Источник: IT Home

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу о том, что меняет нашу жизнь: технологии, научные открытия, освоение космоса и просто мысли обо всем этом.
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