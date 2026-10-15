Два басовых динамика и цифровой кроссовер: Linn представила напольную акустику 343

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Шотландская компания Linn представила напольную акустику 343, в которой басовые динамики с фирменной системой Pistonik сочетаются с компактным корпусом и цифровой обработкой сигнала. Производитель перенёс технологии флагманской модели 360 в новую конструкцию, изначально спроектированную под эту систему. Высота колонок составляет 109,1 см, а внутренний объём корпуса — 43 литра.

Автор: Linn Источник: www.ecoustics.com

В каждой колонке установлены четыре излучателя: 19-миллиметровый высокочастотный динамик с куполом из плетёного углеродного волокна, 64-миллиметровый среднечастотный излучатель и два алюминиевых басовых динамика диаметром 190 и 220 мм. Нижний направлен вниз, к полу. По замыслу Linn, система Pistonik должна обеспечивать контролируемое движение диффузоров, снижать искажения и сохранять точность воспроизведения на низких частотах. На басовый и верхнебасовый диапазоны приходится около 70% акустической нагрузки, по оценке производителя.

Linn 343 выпускается в двух вариантах. Exakt Integrated оснащена встроенными усилителями, цифро-аналоговыми преобразователями Organik DAC и цифровым кроссовером Exakt. Версия Passive with Active Bass (PWAB) позволяет подключить внешнее усиление для верхних частот, сохраняя отдельный усилитель для басового динамика. Обе модификации поддерживают настройку звучания с учётом акустики помещения.

Размеры колонок с подставкой составляют 338 x 1091 x 466 мм. Масса одной колонки Exakt Integrated достигает 51,6 кг, а PWAB — 45,5 кг. Производитель предлагает шесть вариантов отделки. По данным eCoustics, в США пара Exakt Integrated стоит $97 500, а PWAB — $67 500.

Источник: ecoustics

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
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