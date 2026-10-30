Mail.ru отзовёт бесплатное облачное хранилище у ранних пользователей

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Mail, входящая в структуру VK, начнёт сокращение объёма бесплатного облачного хранилища для пользователей, которые получили его более десяти лет назад. Компания уведомила владельцев о снижении емкости с 1 ТБ (1024 гигабайта) до 8 ГБ, согласно решению, объявленному на портале Код.

Речь идёт о пользователях, установивших приложение облачного сервиса Mail.ru между декабрём 2013 и январём 2014 года. Тогда компания проводила акцию, предлагая устанавливать клиент приложения для получения «вечного» гигабайта данных абсолютно бесплатно. За прошедшее время эта гарантия сохранялась без изменений.

Процесс сокращения хранилища начнётся с 30 октября этого года, когда объём автоматически уменьшится до восьми гигабайт. Удаление файлов, превышающих новый лимит, запланировано на период с 30 января по 3 февраля 2027 года. Пользователи получат возможность спасти свои данные, скачав их перед критической датой или приобретя платную подписку на расширенное хранилище.

По информации компании, изменения коснутся менее половины процента от всего количества подписчиков облачного сервиса. Представители Mail подчеркнули, что основные функции остаются доступными на бесплатной основе, а само облако продолжит работу без серьёзных ограничений для большинства пользователей.

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Источник: club.dns-shop