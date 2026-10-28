Xiaomi выпустила рисоварку с титановым покрытием и приготовлением за 14 минут

Компания Xiaomi представила в Китае умную рисоварку Mijia Smart Variable Pressure Rice Cooker 3L, которая сочетает нагрев мощностью 1175 Вт, регулировку давления и чашу из титанового композита без фторсодержащего покрытия. Устройство рассчитано на приготовление риса и других круп с настройкой текстуры, а для небольших порций предусмотрен ускоренный режим продолжительностью 14 минут.

Трёхлитровая чаша рассчитана примерно на две-десять порций. Давление регулируется в четырёх режимах в диапазоне от 1 до 2 атмосфер относительно принятого производителем базового уровня. Для обычного белого риса используется режим 1,2x, а для более плотных смесей круп — максимальный режим 2,0x, позволяющий готовить их без предварительного замачивания.

Внутренняя чаша имеет толщину 3 мм и изготовлена из титанового композита с поверхностью без фтора. За нагрев отвечает индукционная система мощностью 1175 Вт с кольцевой катушкой длиной 13 м, которая передаёт тепло не только снизу, но и по бокам. Устройство также поддерживает непрерывное кипение продолжительностью до 39 минут и предлагает девять настроек текстуры риса — от более твёрдой до клейкой.

Рисоварка поддерживает экосистему Xiaomi HyperConnect, голосовые команды Xiao AI и управление через приложение Mijia. В него встроен доступ к более чем 200 облачным рецептам, а сама система предлагает свыше 3000 программ приготовления риса. В Китае устройство открыли для предзаказа за 1499 юаней (около 224 долларов); начало обычных продаж запланировано на 30 октября 2026 года.

Источник: gizmochina