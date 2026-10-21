Xiaomi выпустила мини-стиральную машину с двумя барабанами

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Техника для дома

Xiaomi открыла продажи мини-стиральной машины Mijia Mini Dual Zone с двумя барабанами. Каждый барабан рассчитан на 0,5 кг белья и имеет собственный водяной контур, поэтому, по словам компании, нижнее бельё, носки и другие вещи можно стирать раздельно, не опасаясь перекрёстного загрязнения. Загрузка верхняя, барабаны закрываются отдельными крышками, а панель управления с дисплеем расположена на верхней части корпуса перед ними.

Автор: Xiaomi Источник: m.weibo.cn

Машина умеет стирать с нагревом воды до 95 градусов. Xiaomi заявляет, что при таком режиме уничтожается 99,99% бактерий и вирусов и 100% клещей. Показатель очистки от белковых загрязнений компания оценивает в 1,95, от следов крови в 1,85. В памяти 23 программы, среди них режимы для шёлка и модала. Модель также получила китайские сертификаты для стирки нижнего белья и детских вещей.

Площадь основания устройства меньше 0,2 квадратного метра, так что его можно поставить на столешницу в ванной или на большую стиральную машину. Управлять стиркой можно через приложение Mi Home, прошивка обновляется по воздуху.

Автор: Xiaomi Источник: m.weibo.cn

В Китае новинка поступила в продажу за 1499 юаней (~$223).

Источник: Xiaomi / Weibo

Другое
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу о том, что меняет нашу жизнь: технологии, научные открытия, освоение космоса и просто мысли обо всем этом.
? 0 301 0
Автор GigaMOV Рейтинг +575.50
Блог Техника для дома 636 5375 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

✦ ИИ  Почему две одинаковые нейросети могут давать совершенно разные ответы

Одна и та же языковая модель может отлично справляться с программированием в одном сервисе и допускать странные ошибки в другом. Причём название модели совпадает, пользователь отправляет...

Откуда в магазинах столько молока и сливочного масла, если коров почти нигде не видно

В молочном отделе супермаркета иногда задерживаюсь дольше обычного. На одной полке десятки упаковок молока, рядом сливки, сметана, творог, йогурты и сливочное масло. Причём у каждого производителя...

Капли Большого взрыва: физики впервые получили материю ранней Вселенной из легких ядер кислорода

Обычное вещество во Вселенной устроено иерархически: атомы состоят из электронов и атомных ядер, ядра собраны из протонов и нейтронов (общее название этих частиц — нуклоны), а внутри...

Русский Париж: в Доме русского зарубежья открылась новая выставка

Новый проект, куратором которого выступил московский коллекционер С. А. Подстаницкий, рассказывает о коротком (вековом) периоде русско-французских отношений с 1814 по 1914 годы. Это период, когда...

Болгарка, которая пригодится в самых неожиданных ситуациях: обзор ИНТЕРСКОЛ УШМВ-125/1300Э

Угловая шлифовальная машина, или просто болгарка, обычно ассоциируется со стройкой, ремонтом и работой в гараже. Но иногда этот инструмент выручает в ситуациях, для которых изначально его никто не...