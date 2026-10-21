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Xiaomi открыла продажи мини-стиральной машины Mijia Mini Dual Zone с двумя барабанами. Каждый барабан рассчитан на 0,5 кг белья и имеет собственный водяной контур, поэтому, по словам компании, нижнее бельё, носки и другие вещи можно стирать раздельно, не опасаясь перекрёстного загрязнения. Загрузка верхняя, барабаны закрываются отдельными крышками, а панель управления с дисплеем расположена на верхней части корпуса перед ними.

Машина умеет стирать с нагревом воды до 95 градусов. Xiaomi заявляет, что при таком режиме уничтожается 99,99% бактерий и вирусов и 100% клещей. Показатель очистки от белковых загрязнений компания оценивает в 1,95, от следов крови в 1,85. В памяти 23 программы, среди них режимы для шёлка и модала. Модель также получила китайские сертификаты для стирки нижнего белья и детских вещей.

Площадь основания устройства меньше 0,2 квадратного метра, так что его можно поставить на столешницу в ванной или на большую стиральную машину. Управлять стиркой можно через приложение Mi Home, прошивка обновляется по воздуху.

В Китае новинка поступила в продажу за 1499 юаней (~$223).

Источник: Xiaomi / Weibo