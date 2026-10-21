Jeland J8 заменит Jaecoo J8 на российском рынке: названа дата старта продаж

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| Новость | Авто и транспорт

Стала известно, когда будет можно купить в РФ кроссовер Jeland J8 — предполагается, что это декабрь текущего года. Машина представляет собой локализованную версию Jaecoo J8, производится под брендом Jeland — это партнерский проект «АГР холдинга» и Defetoo.

Автор: jeland-motors Источник: jeland-motors.ru

Внедорожник будут собирать по полной «программе» (сварка плюс окраска) на предприятии в Шушарах под Санкт-Петербургом. Площадка, ранее принадлежавшая General Motors, сейчас находится под управлением «АГР холдинга».

Для российского рынка кроссовер уже прошёл сертификацию — оформлено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на ограниченную партию из 120 автомобилей. Технически модель сохранит ключевые характеристики: двухлитровый бензиновый двигатель, выдающий 249 «лошадей», вместе с ним функционирует семиступенчатый робот, предусмотрен привод 4Х4. О цене на официальном сайте пока ничего не сообщается.

Источник: китайские автомобили

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