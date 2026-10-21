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Речь идет о Комплексной Программе Гражданской Авиации — КПГА, предусматривающей выпуск авиалайнеров МС-21, SJ-100, Ту-214, Ил-114-300, «Байкал», «Освей» и Ил-96-300 в количестве 994 машин. Планы по выпуску отечественных самолётов подлежат корректировке. Сейчас параметры программы пересматривают с учётом реальных производственных возможностей и текущих ограничений.

Формулировка «составляли по компетенции дворника», прозвучавшая из уст заслуженного пилота СССР О. Смирнова, отражает скепсис ряда экспертов относительно изначальных целевых показателей: по их мнению, прежние цифры не опирались на детальные расчёты по мощностям, поставкам комплектующих и кадровому обеспечению.

В феврале уже была произведена корректировка планов: общее количество машин сократили незначительно: с 994 до 944 (5%). Новую редакцию КПГА планируют утвердить до конца текущего года. В ней будут зафиксированы реалистичные объёмы выпуска по каждому типу воздушных судов, а также актуализированы сроки поставок с учётом темпов импортозамещения и загрузки производственных площадок. Документ должен стать более сбалансированным ориентиром для предприятий авиастроения, лизинговых компаний и авиакомпаний, которым предстоит формировать флот на ближайшие годы.

Источник: Первый технический