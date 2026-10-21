Reuters: каждый третий новый автомобиль в ЕС – электрокар

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| Новость | Авто и транспорт

Продажи электромобилей на ключевых рынках Европейского союза продемонстрировали рекордный рост. По последним данным Reuters, в сентябре 2026 года каждый третий новый автомобиль, зарегистрированный на 17 основных рынках ЕС, оказался электрическим. Всего за месяц было продано более 300 тысяч машин, что на 70,3% превысило показатели прошлого года. Германия и Франция стали локомотивами роста. В ФРГ за сентябрь на учёт встали 88 724 электрокара, что составило 34,6% от всех новых автомобилей. Во Франции этот показатель достиг 65 243 машин, или 41,7% рынка.

Автор: Ильдар Сагдеев (Благовидный) Источник: commons.wikimedia.org

Норвегия вновь подтвердила статус самой «электрической» страны: там доля электромобилей достигла 98,8%. Высокие результаты также показали Дания (88,8%), Финляндия (62,7%) и Швеция (49%). Ирландия, Португалия, Бельгия и Нидерланды приблизились к половине рынка. Однако не во всех странах ЕС переход идёт равномерно. В Чехии доля электромобилей составила лишь 11,2%, в Италии — 7,6%, а в Польше — всего 6,2%.

Эксперты выделяют несколько факторов, способствовавших такому росту. Во-первых, высокие цены на нефть делают традиционные автомобили менее привлекательными для покупателей. Во-вторых, государственные субсидии и программы поддержки стимулируют приобретение электротранспорта. В-третьих, на рынке появляется всё больше доступных моделей, что делает электромобили реальной альтернативой для широкого круга потребителей.

За первые девять месяцев 2026 года в Европе было зарегистрировано 1,98 миллиона электромобилей — на 38,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост продаж электромобилей в Европе наблюдается на протяжении всего 2026 года. В марте доля полностью электрических моделей в регионе впервые превысила 20%, а к августу этот показатель на некоторых рынках приблизился к 30%. Аналитики связывают ускорение перехода на электротягу с совокупным эффектом высоких цен на топливо, ужесточением экологических норм и расширением модельного ряда доступных электрокаров.

Источник: Российская газета

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