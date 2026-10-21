Отечественный сигнализатор обледенения для Ил‑114‑300 прошёл сертификацию

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Российский датчик обледенения СО-114 получил допуск к установке на самолеты, включая региональный лайнер Ил-114-300. Документ, подтверждающий соответствие требованиям, Росавиация передала исполнительному главе ОКБ «Аэрокосмические системы» — предприятию, создавшему устройство.

У предыдущей модели Ил-114-100 датчики стояли импортные
У предыдущей модели Ил-114-100 датчики стояли импортные
Автор: Владимир Галкин Источник: commons.wikimedia.org

Путь к сертификату продолжался в течение одного года. Проверки проводились при участии сотрудников Авиарегистра и включали несколько этапов. Датчик продували в аэродинамической трубе, имитируя обледенение, проверяли на устойчивость к удару молнии и на способность выдерживать вибрационные нагрузки. По результатам испытаний специалисты подтвердили: устройство отвечает всем предъявляемым требованиям и пригодно к эксплуатации на самолётах.

Задача датчика — вовремя заметить формирование льда на плоскостях машины и оповестить экипаж. От этого зависит безопасность полёта: лишний груз меняет аэродинамику, увеличивает вес и может привести к потере управления. Для Ил-114-300, которому предстоит работать на Крайнем Севере, Дальнем Востоке, в Сибири, такая система приобретает особое значение. Именно в этих регионах суровая погода и резкие перепады температур делают риск обледенения постоянным спутником полётов.

Источник: Первый технический

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