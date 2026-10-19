Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Xiaomi начала принимать в Китае предзаказы на новый ручной пылесос Mijia Mite Remover 3, созданный для обработки матрасов, диванов и других мягких поверхностей. Главная техническая новация модели — увеличенная до 16 kPa сила всасывания и сушка горячим воздухом с температурой 65 °C.

У предыдущей версии Mijia Mite Remover 2 этот показатель составлял 12 kPa. Производитель заявляет, что более мощный мотор помогает эффективнее вытягивать из ткани пылевых клещей, частицы кожи и другие загрязнения.

В приборе используется разделенная система сбора мусора. Один контейнер принимает основную массу загрязнений и снижает вероятность засорения воздушного тракта, второй отделяет мелкие частицы за счет закрученного потока воздуха. Такая схема должна уменьшить количество пыли, возвращающейся в комнату, и поддерживать стабильную мощность в процессе уборки.

За очистку поверхности отвечает насадка с трехзонным вибрационным модулем. Она совершает до 15 000 ударов в минуту, помогая выбивать загрязнения из волокон ткани и меньше запутывая волосы.

В новинке также предусмотрена ультрафиолетовая стерилизация на светодиодах. Дополнительно устройство подает нагретый до 65 °C воздух: температура выросла на 15 °C относительно предшественника. По словам Xiaomi, такая обработка создает менее благоприятные условия для размножения пылевых клещей и быстрее подсушивает ткань.

Предзаказ с полной оплатой открыт для покупателей в Китае. Без скидок устройство оценивается в 249 юаней (примерно 3 100 рублей),.

Источник: Gizmochina