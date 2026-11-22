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Xiaomi объявила предварительные продажи умного дверного замка Smart Door Lock 5 Face Recognition Edition — модели с 3D-распознаванием лица и бесконтактным сканированием вен руки.

Субсидированная цена в Китае — 1799 юаней, около 20 700 рублей. Без государственной скидки предзаказ обойдётся в 2116 юаней (примерно 24 500 рублей), а полная розничная стоимость составит 3299 юаней, или порядка 38 000 рублей.

Замок собран производителем Loock под индексом XMZNMST15LK и встал в линейку рядом с моделями Smart Door Lock 5 и Smart Door Lock 5C Cat Eye Edition. Количество способов открывания — 13 — на один больше, чем у вышедшего в сентябре флагмана Smart Lock 5 Max с 192-градусной камерой 2K за 3529 юаней.

3D-модуль лица работает по двухлинзовой схеме, повторяющей бинокулярное зрение. Идентификация владельца занимает около секунды: замок «видит» человека ростом от 1,2 до 2 метров с дистанции 0,4-0,8 метра, в том числе в полной темноте. Вероятность ложного срабатывания, по данным Xiaomi, не превышает 0,0001%, а проверка живого лица отсекает подделку фотографиями и видеозаписями.

Венозный сканер подсвечивает кожу ближним инфракрасным светом и строит карту сосудов ладони. Датчик срабатывает на расстоянии 12-20 сантиметров быстрее чем за секунду: ложных подтверждений — менее 1%, ложных отказов — менее 0,001%. Разработчики предлагают функцию детям от 1,1 метра ростом, пожилым людям с повреждёнными отпечатками и всем, кто подошёл к двери с мокрыми или грязными руками.

Помимо биометрии доступны пароли — постоянные и гостевые, мини-программа WeChat, Bluetooth-подключение к телефону, удалённое открывание и классический механический ключ. Разблокировку смартфоном, часами, браслетом Xiaomi и NFC-картой придётся докупать отдельно.

Дверной глазок получил 2K-камеру на 3-мегапиксельном сенсоре с обзором 160 градусов. Миллиметровый радар частотой 24 ГГц в связке с искусственным интеллектом фиксирует посетителей, задержавшихся у двери: включается видеозапись, а владельцу приходит оповещение. Ролики хранятся в облачном хранилище трое суток.

Внутри квартиры посетителя показывает 3,97-дюймовый дисплей, активирующийся по звонку. Изображение с камеры выводится на телефон, телевизор Xiaomi или экран умного дома; звонок можно принять в WeChat аудио- или видеосвязью, после чего открыть замок удалённо.

Источник: thome