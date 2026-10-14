LG и Apple представили линейку аксессуаров для умного дома Apple Home Collection

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| Новость | Техника для дома

Компания LG Electronics анонсировала семь устройств для умного дома, разработанных совместно с Apple. В совместную линейку Apple Home Collection вошли комнатные и уличные камеры видеонаблюдения, уличная камера с прожекторами, видеодомофон, умный замок, термостат и выносной датчик температуры.

Автор: LG Electronics Источник: www.lgcorp.com

Все продукты создавались с ранних этапов проектирования для интеграции в систему Apple Home и работают в приложениях Apple Home и LG ThinQ. Камеры линейки поддерживают разрешение до 2.5K, ночную съемку и распознавание людей, животных и транспорта. Видеодомофон оснащен двумя объективами (2.5K и Full HD) для контроля пространства и посылок у двери.

Умный замок поддерживает бесконтактное отпирание с помощью технологий Ultra-Wideband и Home Key на iPhone или Apple Watch. Термостат использует протокол Matter over Thread и функцию Adaptive Temperature для автоматической регулировки температуры. Личные данные и видеозаписи защищены сквозным шифрованием и недоступны компаниям LG и Apple.

Продажи устройств стартуют в декабре 2026 года в США и Канаде, а отдельная категория продуктов выйдет в начале следующего года. В Великобритании с декабря будут доступны камеры и видеодомофон. Информация о стоимости новинок на данный момент не раскрывается.

Источник: LG Electronics

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