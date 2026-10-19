Apple может выпустить HomeView с поворотным экраном и роботизированной рукой

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| Новость | Техника для дома

Apple, по данным Bloomberg, разрабатывает улучшенную версию умного дисплея HomeView с моторизованной рукой и экраном диагональю около 9 дюймов. Устройство с внутренним кодом J595 может выйти в 2027 или 2028 году, однако Apple пока не подтверждала ни сам проект, ни его характеристики.

По словам Марка Гурмана, новая модель сохранит общий дизайн нынешней HomeView, но получит более крупный экран — вместо 7 дюймов около 9 дюймов. Главная особенность заключается в роботизированной руке, которая сможет поворачивать дисплей на 360 градусов.

Автор: Apple Источник: www.apple.com

Предполагается, что устройство будет использовать распознавание голоса, чтобы определять говорящего и автоматически направлять экран в его сторону. Такой сценарий может быть полезен во время видеозвонков FaceTime, когда пользователь перемещается по кухне, или при разговоре нескольких человек вокруг одного устройства.

Название будущей модели не раскрыто. Гурман допускает варианты HomeView Max, HomeView Ultra или HomeView 360, но подчеркивает, что они являются предположениями, а не официальным названием.

Нынешняя Apple HomeView была представлена 13 октября 2026 года. Она оснащена 7-дюймовым дисплеем Liquid Retina, поддерживает FaceTime, музыку, управление умным домом и голосовые команды, а в США стоит 299 долларов.

Предыдущие сообщения о домашнем устройстве Apple с роботизированными функциями появлялись и раньше: компания публиковала исследование о подобных технологиях, а слухи о таком продукте circulated в течение нескольких лет. Тем не менее сведения о J595 остаются слухом: Apple не анонсировала устройство, не раскрыла характеристики и не назвала дату выпуска.

Источник: Macworld

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