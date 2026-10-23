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Марка Jetta, входящая в совместное предприятие FAW-Volkswagen, начала продажи своего первого серийного электромобиля в Китае. Седан M6 с запасом хода до 555 км оценили минимум в 79 800 юаней (около $11 900). При длине 4,8 м он получил передний электромотор, батарею ёмкостью до 51,9 кВт·ч и мультимедийную систему с интеграцией китайских ИИ-сервисов.

Покупателям предложили три комплектации: 465 Pro, 555 Max и 555 Ultra. Начальная версия оснащена батареей на 42,9 кВт·ч и электромотором мощностью 113 кВт (154 л. с.). Запас хода достигает 465 км по китайскому циклу CLTC, а разгон до 100 км/ч занимает 8,3 секунды.

В двух старших исполнениях установлены аккумулятор на 51,9 кВт·ч и двигатель мощностью 145 кВт (197 л. с.). Они обеспечивают до 555 км пробега по CLTC и разгон до 100 км/ч за 6,8 секунды. Все версии переднеприводные, а батареи поставляет китайская компания CALB. Быстрая зарядка позволяет пополнить заряд с 30 до 80% за 25 минут.

Длина Jetta M6 составляет 4806 мм, колёсная база — 2820 мм. В салоне установлены цифровая приборная панель диагональю 8,88 дюйма и центральный экран на 15,6 дюйма с разрешением 2,5K. Мультимедийная система поддерживает китайские ИИ-сервисы Doubao, DeepSeek и Qwen, а также подключение смартфонов через Apple CarPlay, CarLink и HiCar.

В оснащение входят система автоматического экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль, автоматическая парковка и тепловой насос. Предусмотрена и функция питания внешних устройств от тяговой батареи мощностью до 3,5 кВт.

Источник: carnewschina