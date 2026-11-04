В США проверят некоторые самолеты Boeing 787 из-за возможных проблем с топливными баками

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| Новость | Авто и транспорт

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предписывает провести проверки ряда самолетов Boeing 787-8, 787-9 и 787-10. Причиной стало отсутствие документальных подтверждений того, что в процессе производства были выполнены обязательные проверки герметизирующих составов (герметиков) в центральном топливном баке. Цель данной меры — предотвратить возникновение источника воспламенения в случае удара молнии. Требование, которое, по данным ведомства, затрагивает 60 воздушных судов, зарегистрированных в США, вступит в силу 7 декабря 2026 года.

Автор: Boeing Источник: www.boeing.com

Решение касается элемента, который, хотя и скрыт от глаз, играет важную роль в обеспечении безопасности топливных баков самолета Dreamliner, а именно — герметиков, нанесенных внутри центральной секции крыла (центроплана). В директиве летной годности, опубликованной 2 ноября в «Федеральном реестре» (Federal Register), американские авиационные власти требуют проведения детальных осмотров, испытаний на адгезию (сцепление с поверхностью) и, при необходимости, выполнения ремонтных работ на затронутых самолетах. Данная директива распространяется на отдельные экземпляры всех трех версий модели 787, а не на весь мировой парк этих воздушных судов.

Поводом для принятия этой меры послужило сообщение о том, что в процессе производства некоторые участки с нанесенным герметиком не прошли обязательный визуальный осмотр и испытания на адгезию. В своем ответе на комментарии, полученные до принятия документа, FAA уточняет масштаб проблемы: в список попали те воздушные суда, в отношении которых имеющаяся документация не позволяет подтвердить, что необходимые проверки были действительно выполнены. Таким образом, речь не идет о том, что герметик на всех этих самолетах заведомо дефектный; задача состоит в том, чтобы проверить состояние, которое невозможно гарантировать на основании одних лишь производственных записей.

Опасения связаны со сценарием, при котором дефект герметика может привести к возникновению источника воспламенения внутри топливного бака в момент удара молнии.

Техническим специалистам предстоит выявить дефекты герметика. В случае выявления отклонений необходимо принять предписанные корректирующие меры, которые могут включать ремонт в соответствии с утвержденной методикой. Оценочная стоимость — 2890 долларов на один самолет (без учета ремонта)

По оценкам американского регулятора, на проведение проверок и испытаний на адгезию потребуется 34 человеко-часа на каждое воздушное судно. Исходя из установленной ставки 85 долларов в час, затраты составят 2890 долларов на самолет; таким образом, для 60 воздушных судов, зарегистрированных в США и подпадающих под данную оценку, общая сумма достигнет 173 400 долларов. Указанные 34 часа отражают объем трудозатрат, а не продолжительность простоя каждого самолета.

В этот расчет не включены расходы на возможный ремонт. В FAA заявляют, что не располагают достаточно точными данными для оценки стоимости таких работ. Однако, согласно информации, предоставленной производителем, часть или все расходы, связанные с выполнением данной директивы, могут быть покрыты по гарантии.

Цифра в 60 воздушных судов — это оценка FAA для американского реестра, а не общемировое количество самолетов Dreamliner, которых может коснуться данная проблема. Техническая применимость предписания определяется на основе перечня самолетов, приведенного в бюллетене компании Boeing; в документе не содержится разбивки по авиакомпаниям или данных по другим национальным реестрам.

Источник: FAA

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Автор avia_news Рейтинг +0.10
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