«Соллерс» запустит производство восьмиступенчатых АКПП в России в 2027 году

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| Новость | Авто и транспорт

Группа «Соллерс» планирует запустить в России производство восьмиступенчатых автоматических коробок передач в 2027 году. Об этом сообщили представители компании. Новые АКПП предназначены для установки на автомобили, выпускаемые на российских мощностях группы. В первую очередь речь идёт о моделях (ST8, ST9, S9, SE1, SF7), которые сейчас оснащаются импортными агрегатами. Локализация трансмиссии позволит снизить зависимость от внешних поставок и уменьшить итоговую стоимость машин.

Соллерс СФ7
Соллерс СФ7
Автор: Sollers Источник: sollers-auto.com

Производство планируется разместить на одном из заводов «Соллерс». Точные площадки и объём выпуска пока не раскрываются. Известно, что проект реализуется в партнёрстве с одним из зарубежных производителей трансмиссий.

Восьмиступенчатые автоматы сегодня используются на ряде моделей, которые группа выпускает или планирует выпускать. Речь идёт о среднеразмерных кроссоверах и внедорожниках, где такой агрегат обеспечивает оптимальный баланс между динамикой и расходом топлива.

Для российского автопрома это заметный шаг: до сих пор большинство автоматических коробок передач импортировались. Локализация АКПП может стать одним из факторов, влияющих на ценовую политику «Соллерс» в ближайшие годы.

Источник: Автоновости дня

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