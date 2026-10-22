Российский беспилотный тягач Navio L5 показали на выставке

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| Новость | Авто и транспорт

На мероприятии ЦИПР-2025, проходящем в Н. Новгороде публике представили беспилотный тягач Navio L5 — разработку компании Navio (ранее SberAutoTech). Модель выделяется радикальным инженерным решением: в ней полностью отсутствует кабина для водителя.

Автор: Navio Источник: truck.navio.auto

Вместо неё спереди размещена аэродинамическая маска из стеклопластика, скрывающая управляющий модуль. На месте стекла — крупный LED-экран: он транслирует ключевые данные (скорость, сигналы поворотов) и служит каналом взаимодействия автомобиля с другими участниками движения.

Ориентацию в пространстве обеспечивает мультисенсорный комплекс: лидары, радары и панорамные камеры (360). Система моментально оценивает обстановку — положение в полосе, дистанцию, потенциальные угрозы. Тем не менее, машина контролируется оператором, который находится вне ее пределов.

Отказ от кабины дал сразу несколько преимуществ: улучшилась аэродинамика, снизилась себестоимость производства. По расчётам Navio, это позволит экономить до 15 % топлива и сократить издержки на перевозки до 30 %. Кроме того, тягач способен находиться в работе до 23 часов в сутки — без учёта времени на отдых персонала.

К показу на ЦИПР-2025 прототип прошёл комплексную проверку: от симуляций до полигонных испытаний. В декабре 2025 года Navio совместно с «Магнитом» протестировала автономные грузоперевозки на трассе М-12 «Восток». В ходе тестов ИИ-тягач преодолел порядка 3000 км в автономном режиме, сократив время доставки почти в 2,5 раза относительно стандартного рейса.

Источник: motor.ru

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