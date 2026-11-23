АвтоВАЗ оснастит кроссовер Lada Azimut электрическим обогревом передних боковых стёкол — для российского массового автопрома это пока редкость, поэтому новость привлекла внимание. Технология устроена как многослойная конструкция: два слоя стекла толщиной примерно по 1,6 мм и особая плёнка с греющими элементами между ними — в сумме выходит около 4 мм.

Производство налажено на Борском стеклозаводе, там даже сформировали отдельную линию. На первом этапе заготовки разрезают при помощи алмазного оборудования, потом разогревают и придают требуемую кривизну. Далее из пространства между слоями убирают воздух — при этом матовая плёнка превращается в прозрачную. На финальном этапе стёкла тщательно тестируют на брак и соответствие геометрии.

Главная цель такой технологии — повысить комфорт и безопасность зимой: обогрев помогает быстрее убирать наледь и конденсат с боковых стёкол, а значит, у водителя остаётся хороший обзор по бокам — это важно при перестроениях и поворотах. Дополнительный плюс в том, что многослойная структура стекла ещё и улучшает звукоизоляцию салона.

В АвтоВАЗе эту опцию считают частью адаптации модели к российским условиям, но ставить её планируют не во всех комплектациях. По данным компании, обогрев боковых стёкол будет включаться одновременно с обогревом лобового.

Источник: auto.mail.ru