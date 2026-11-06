После проблем с Omoda 5 новый инцидент с Chery: у Jaecoo J5 оторвалось колесо

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Электрический кроссовер Jaecoo J5 EV потерял правое переднее колесо после столкновения с дорожным ограждением в Джакарте. Инцидент произошёл 4 ноября 2026 года и вызвал дополнительное внимание к качеству автомобилей Chery Group на фоне недавних проблем с задними осями Omoda 5 в Малайзии.

Авария произошла около 08:20 на улице KH Mas Mansyur в центральной части Джакарты. После происшествия в социальных сетях появились видеозаписи автомобиля с оторванным колесом и повреждёнными элементами подвески и кузова. Первоначально сообщалось, что разрушилась задняя ось, однако Jaecoo Indonesia уточнила: от автомобиля отделилось именно правое переднее колесо.

По версии производителя, водитель сначала задел тротуар и металлическое ограждение, после чего колесо отделилось от автомобиля. Удар также повредил правую часть переднего бампера, крыло и переднюю пассажирскую дверь. Техническая служба Jaecoo заявила, что не обнаружила признаков производственного дефекта. Сейчас автомобиль ремонтируют, а компания согласовывает с владельцем поставку необходимых запчастей.

Ситуация привлекла внимание из-за предыдущих проблем с Chery Omoda 5. В Малайзии производитель объявил отзыв 8878 автомобилей этой модели после случаев разрушения задней оси. Однако механически объединять эти происшествия пока нельзя: у Omoda 5 речь шла о задней оси, а в Джакарте повреждено правое переднее колесо Jaecoo J5 EV. Независимого расследования, которое подтвердило бы или опровергло выводы производителя, пока не проводилось.

Источник: carnewschina