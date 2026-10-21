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Компания Pioneer выпустила коллекцию автомобильных аудиокомпонентов Heritage Collection. В нее вошли головное устройство SXT-C10PS и трехполосная акустическая система TS-X40SXT. Обе модели выполнены в стилистике классических автомобилей 1980-х и 1990-х годов, но оснащены современными технологиями.

Головное устройство SXT-C10PS внешне напоминает кассетные деки серии KEH прошлых лет. На передней панели расположены вращающаяся ручка громкости, тактильные кнопки и сегментированный дисплей янтарного цвета. При этом устройство поддерживает Bluetooth, совместимо с SiriusXM, имеет входы USB и AUX, а также поддерживает голосовое управление благодаря встроенному микрофону.

Акустическая система TS-X40SXT выполнена в виде корпусной колонки для установки на заднюю полку. Дизайн модели вдохновлен устройством TS-X60 1984 года, поэтому колонка получила решетки и темно-серебристое покрытие корпуса. Для снижения веса корпус изготовлен из смолы. Внутри установлен оптимизированный фазоинвертор и диффузоры из целлюлозного волокна. Монтаж не требует резки или доработки салона, все необходимые крепления входят в комплект.

Предзаказ на устройства уже открыт. Стоимость головного устройства SXT-C10PS составляет 499,99 доллара, акустической системы TS-X40SXT — 299,99 доллара. Отправка заказов начнется 2 ноября 2026 года.

Источник: Gear Patrol