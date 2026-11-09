Ученые раскрыли секрет гибкости осьминогов — это поможет в разработке робототехники

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Осьминоги — существа без жесткого скелета, поэтому они отличаются исключительной гибкостью. Их тела построены вокруг так называемых мышечных гидростатов — системы мышц, которые обеспечивают поддержку и позволяют двигаться без использования костей. Восемь щупалец осьминога могут сгибаться, разгибаться и изгибаться практически любым образом, а центральная часть тела, называемая мешочком, способна менять свою форму в зависимости от потребностей.

Кровеносная система этих животных также адаптирована к такой высокой степени гибкости. Их основные кровеносные сосуды содержат мышечные насосные системы, которые поддерживают кровообращение даже при сильном сжатии определенных частей тела. Недавние исследования, проведенные международной группой ученых, позволили точно определить последовательность движений осьминогов, когда они протискиваются через отверстия различной ширины.

В природе осьминоги обладают способностью перемещаться через пространства меньшего размера, чем их собственное тело. Этот навык называется сжимающим поведением, объясняет Вэньци Синь, исследователь из Лаборатории мягкой робототехники Национального университета Сингапура.

Исследователи провели эксперименты на трех молодых обыкновенных осьминогах. Животные должны были пройти через отверстие переменной ширины, и их движения были тщательно записаны на видео. Анализ записей позволил им выявить два основных паттерна (проще говоря, два способа сжатия): трехступенчатый и четырехступенчатый.

Если отверстие было шире, чем расстояние между глазами осьминога, животное использовало трехступенчатый процесс: сначала оно зондировало отверстие щупальцем, затем втягивало еще несколько, а потом использовало уже вставленные щупальца, чтобы подтянуть остальную часть своего тела. Для более узкого отверстия происходил дополнительный шаг — осьминог сначала втягивал оставшиеся щупальца, а затем голову и мешок с телом.

«Сначала мы ожидали, что животные будут использовать одну и ту же стратегию. Мы были удивлены, обнаружив, что она изменилась», — признается Синь.

Не совсем ясно, что в конечном итоге ограничивает способность осьминога к сжатию. До сих пор считалось, что ключевую роль играет клюв, единственная жесткая часть тела. Однако недавние эксперименты предполагают, что это может быть более вероятно связано с размером щупалец у основания тела.

Протискивание через узкие щели — это не просто биологическая особенность, для осьминогов это важнейший навык выживания. Он позволяет им спасаться от хищников и достигать мест, недоступных другим существам, таким образом добывая пищу.

Исследования гибкости и движений осьминогов могут иметь значение не только для биологии, но и для инженерии. Ученые надеются, что понимание этих механизмов позволит разработать новые типы роботов, способных работать в труднодоступных местах, например, во время спасательных операций.

Как подчеркивает Синь, существующие спасательные роботы, как правило, длинные и узкие, чтобы протискиваться через узкие щели. Однако конструкция, почерпнутая из осьминога, может позволить создать машины, оснащенные гибкими манипуляторами, способными не только протискиваться через узкие пространства, но и переносить инструменты, датчики и устройства связи.

Создание такого робота представляет собой серьезную проблему. Руки должны быть одновременно гибкими и достаточно прочными, чтобы протащить все тело через отверстия, а традиционные приводы, используемые в робототехнике, требуют жестких компонентов, что ограничивает гибкость конструкции.

Источник: Journal of Experimental Biology