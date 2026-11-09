Привычные G-Shock получили новый дизайн: Casio представила 4 модели с черными корпусами, серыми деталями и металлическими элементами

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Casio готовит к выпуску четыре новые модели часов G-Shock, объединенные общим оформлением в черно-серых тонах. Все они построены на основе знакомых серийных моделей, но отличаются от стандартных версий сочетанием темной смолы и металлических элементов. Новинки появятся в продаже уже в этом месяце. При этом на японском сайте производителя уже опубликованы их характеристики и цены.

Автор: Casio Источник: www.casio.com

Вместо привычного сочетания ярких цветов производитель выбрал более сдержанное оформление. Корпуса и основные части ремешков выполнены из черной и серой смолы, а отдельные элементы изготовлены из металла. Такое сочетание использовано во всех моделях, за исключением некоторых особенностей самой дорогой версии.

Ее ремешок отличается от остальных участников коллекции: одна часть выполнена из металлических звеньев, другая — из полимерных материалов. Кроме того, вместо серебристого покрытия стекла, примененного в других моделях, здесь используется серый рисунок в виде сетки.

По своим возможностям часы практически не отличаются от обычных представителей семейства G-Shock. Все четыре модели защищены от ударов и рассчитаны на погружение под воду благодаря защите 20 АТМ. Также предусмотрены секундомер, таймер и подсветка.

В Японии DW-5600MTM-8 и DW-5900MTM-8 оценили в 100 долларов США. За DW-6900MTM-8 придется заплатить примерно 110 долларов США, а стоимость DWE-5600MTM-8 составляет около 180 долларов США.

Источник: Gizmochina

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