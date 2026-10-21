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Минтранс подготовил проект приказа, призванный упорядочить работу передвижных диагностических линий и исключить фальсификацию техосмотров. Документ должен заменить действующие нормы после 1 марта 2027 года и будет действовать до 1 марта 2033 года.

Согласно проекту, использовать мобильные пункты разрешат только в отдельных случаях — например, если проверять необходимо на расстоянии дальше ста километров от ближайшего стационарного пункта ТО либо находится на территории предприятий, чья техника не имеет права ездить по дорогами общего пользования. Кроме того, сотрудников обяжут строго соблюдать температурные условия, заявленные производителем оборудования, чтобы избежать неточных результатов диагностики. При этом графики работы пунктов ТО и места их расположения потребуется согласовывать с региональными властями.

В Минтрансе связывают необходимость изменений с ростом тяжести последствий ДТП из-за технических неисправностей: в 2025 году показатель увеличился на 17,6 %. Проект документа сейчас находится на публичном обсуждении.

Источник: Первый технический