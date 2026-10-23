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Госкорпорация добилась важного отраслевого достижения — Росавиация выдала компании сертификат разработчика на поршневой авиадвигатель М105. Наличие документа свидетельствует о том, что организация прошла проверку на соответствие нормам Федеральных авиационных правил, и теперь может переходить к организации серийного выпуска изделия.

Двигатель М105 — это четырёхцилиндровая турбированная установка с четырёхтактным циклом работы, развивающая мощность в 115 л. с. Сфера применения агрегата — лёгкая гражданская авиация: он рассчитан на оснащение небольших самолётов и автожиров. Технические параметры модели включают рабочий объём порядка 1200 см3, массу в сухом состоянии в диапазоне 75-80 кг, заявленный ресурс в 2000 часов и эксплуатационный срок до 10 лет.

Параллельно разработана модификация М105В, адаптированная для эксплуатации на лёгких вертолётах и автожирах. Конструкция двигателя универсальна: он совместим как с тянущим, так и с толкающим воздушным винтом, а также пригоден для использования в качестве привода электрогенераторов.

Публичный дебют новинки состоялся на площадке международного форума-выставки «Российский промышленник» в Санкт-Петербурге. В ОДК особо отмечают импортозамещающий потенциал М105: двигатель призван стать альтернативой зарубежным аналогам в своём сегменте и составить им достойную конкуренцию на рынке. По предварительным данным, площадкой для серийного производства может стать предприятие ОДК-УМПО в Уфе — производственные мощности позволяют выпускать до 1000 единиц продукции ежегодно.

Источник: aviation21