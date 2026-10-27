Новое предложение в РФ: полноприводной Suzuki за 880 тыс. рублей

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| Новость | Авто и транспорт

В России стала возможной покупка нового полноприводного автомобиля Suzuki, который предлагается по цене от 880 000 рублей. Речь идёт о компактном внедорожнике Jimny в упрощённой версии, поставляемом по альтернативным каналам импорта.

Автор: Vauxford Источник: commons.wikimedia.org

Автомобиль появился у дилеров в регионах Дальнего Востока и Сибири, где традиционно сильны позиции параллельного импорта японских марок. В частности, предложения фиксируются в Хабаровске, Владивостоке и Благовещенске. Именно близость к азиатским рынкам позволяет держать цену на уровне, который для европейской части России выглядел бы нереалистичным.

За указанную сумму предлагается трёхдверная версия с 1,5-литровым атмосферным двигателем, механической коробкой передач и подключаемым полным приводом. Комплектация базовая: кондиционер, подогрев передних сидений, мультимедийная система с небольшим экраном и камера заднего вида. Оснащение скромное, но для Jimny это скорее философия, чем недостаток.

Стоит учитывать, что официальной гарантии на такие автомобили нет. Покупателю придётся самостоятельно решать вопросы обслуживания и поиска запчастей, хотя для Jimny это не самая острая проблема — конструкция простая и надёжная, а расходники доступны. Для сравнения: у официальных дилеров Suzuki в России сейчас не представлен, а на вторичном рынке подержанные Jimny последних поколений стоят заметно дороже.

Источник: Автоновости дня

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