Nissan Navara 2026 в России: дизель, полный привод плюс МКПП

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| Новость | Авто и транспорт

В РФ начались поставки новых пикапов Nissan Navara 2026 года — машины приходят по параллельному импорту. Модель сразу привлекает тех, кому нужен практичный и выносливый автомобиль: у него дизельный двигатель, полный привод и механическая трансмиссия. Такой набор ценят за предсказуемость в тяжёлых условиях и относительную простоту обслуживания.

Автор: RL GNZLZ Источник: commons.wikimedia.org

Пикап рассчитан на реальную эксплуатацию: он уверенно чувствует себя на разбитых дорогах и лёгком бездорожье, а грузовая платформа подходит для перевозки стройматериалов, техники или оборудования. За счёт рамы и усиленной подвески машина сохраняет прочность даже при регулярных нагрузках.

В базовых комплектациях, которые уже есть в продаже, обычно встречаются кондиционер, подогревы сидений, камера заднего вида и набор систем помощи водителю — от контроля тяги до ассистента спуска с горы. При этом «механика» и классический дизель делают версию понятной для владельцев, которые привыкли самостоятельно обслуживать технику или работать в удалённых местах, где сервисная инфраструктура ограничена.

Дилеры отмечают, что спрос формируется в первую очередь среди частных мастеров, небольших строительных бригад и тех, кто живёт за городом: для них сочетание проходимости, грузоподъёмности и ремонтопригодности — ключевой критерий. Что касается цены, то, например, в Набережных Челнах за авто просят 4,2 млн руб.

Источник: Российская газета

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