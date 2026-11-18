На рынке редких автомобилей появилось ещё одно любопытное предложение: в Новосибирске выставлен на продажу компактный хетчбэк «Ока», в который установлены двигатель и автоматическая трансмиссия от японского Mitsubishi. Подобные проекты всегда привлекают внимание — слишком уж необычно выглядит сочетание советской микролитражки и японской начинки.

Речь идёт о «Оке» с двигателем и АКПП от Mitsubishi. Точный объём мотора и мощность в сообщении не уточняются, но сам факт установки агрегата вместе с автоматической коробкой делает этот экземпляр заметно отличающимся от стандартной заводской версии. Обычно такие переделки сопровождаются доработкой подкапотного пространства, системы охлаждения, электрики и креплений силового агрегата.

Заводская «Ока» с автоматической коробкой передач — большая редкость. В конце 1990-х Серпуховский автомобильный завод действительно прорабатывал версию с двигателем Suzuki и АКПП, но массовое производство так и не запустили. Поэтому практически все «Оки» с «автоматом» на вторичном рынке — результат частного тюнинга, а не заводской сборки.

При интересе к подобному автомобилю стоит проверить несколько моментов: внесены ли изменения в ПТС и свидетельство о регистрации, как оформлена переделка с точки зрения закона, в каком состоянии находится охлаждение и электрика после установки японского агрегата, а также доступность запчастей для двигателя и коробки Mitsubishi. Без легального оформления такая машина может создать проблемы при постановке на учёт.

Источник: motor