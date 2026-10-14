Велосипедная трансмиссия Orient от стартапа Marginal Gain использует две передние звезды, чтобы уменьшить перекос цепи на крайних передачах. При этом велосипедисту не нужно управлять передним переключателем: цепь сама переходит с одной звезды на другую по мере переключения задних передач. Разработчик рассчитывает решить проблему современных трансмиссий с одной передней звездой, в которых цепь работает под большим боковым углом на краях кассеты.

Обе звезды Orient могут иметь одинаковое количество зубьев. Их задача — не менять передаточное отношение, а обеспечивать две оптимальные линии цепи для разных половин задней кассеты. Когда цепь перемещается к большим задним звёздам, специальный профиль направляет её на внутреннюю переднюю звезду. При переключении в обратную сторону цепь возвращается на внешнюю. Система совместима с обычными задними переключателями и кассетами.

Конструкция потенциально позволит создавать трансмиссии на 15 или 16 передач, сохраняя более благоприятный угол работы цепи. Однако нынешняя версия Orient слишком широкая для установки на большинство серийных рам. Поэтому Marginal Gain совместно с Blackwater Bicycles подготовила титановую гравийную раму с изменённой геометрией заднего треугольника. Её вместе с трансмиссией планируют предложить по цене менее 3000 долларов.

Разработчик также готовит более узкую версию системы, которую можно будет устанавливать на существующие велосипеды. Её ориентировочная цена — менее 500 долларов. Снижение перекоса цепи должно уменьшить трение и износ компонентов, но независимые испытания, которые подтвердили бы конкретный выигрыш в эффективности или мощности, пока не представлены.

Источник: marginalgain