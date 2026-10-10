Honda NSX превратили в карбоновый суперкар с мотором Judd на 420 л. с

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| Новость | Авто и транспорт

Классическая Honda NSX получила новую жизнь в проекте Tensei, созданном итальянским ателье Pininfarina и гоночной компанией JAS Motorsport. Автомобиль сохранил узнаваемый силуэт модели 1990-х годов, но получил полностью карбоновый кузов и переработанную силовую установку. Проект рассчитан на коллекционеров: всего планируется изготовить 35 экземпляров.

Автор: Pininfarina/ JAS Motorsport Источник: newatlas.com

Вместо стандартного атмосферного V6 объёмом 3,0 л специалисты Judd Power подготовят двигатель объёмом 3,5 л мощностью 420 л. с. Ограничитель оборотов установлен на отметке 8500 об/мин. Снаряжённая масса машины составляет около 1250 кг — это позволяет рассчитывать на высокую удельную мощность. При этом для постройки Tensei заказчику потребуется предоставить оригинальную NSX первого поколения.

Автор: Pininfarina/ JAS Motorsport Источник: newatlas.com

Карбоновые панели разработаны при участии Pininfarina. Кузов стал шире, а колёсная база увеличилась. Передняя подвеска использует двойные поперечные рычаги, задняя — многорычажную конструкцию. За торможение отвечают карбон-керамические механизмы Brembo с моноблочными суппортами. При этом разработчики сохранили выдвижные фары, осовременив их механизм и добавив светодиодные элементы.

Автор: Pininfarina/ JAS Motorsport Источник: newatlas.com

В салоне оставили лаконичную архитектуру оригинальной NSX, дополнив её карбоновыми деталями, креслами Sabelt, кожей и алькантарой. Вместо крупного мультимедийного комплекса предусмотрен центральный OLED-дисплей. Стартовая цена Tensei составляет около $1,02 млн. Это не серийная новая Honda, а глубокая переделка существующего автомобиля с заменой кузовных панелей и модернизацией ключевых узлов.

Источник: newatlas

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +91.40
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