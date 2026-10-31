Гибридный Evolute i‑Sky: старт производства в РФ перенесён на 2027 год

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| Новость | Авто и транспорт

В пресс-службе Evolute подтвердили: крупномасштабный выпуск гибрида i-Sky начнётся в следующем году. Точную дату старта конвейера компания пока не называет — в начале года планируют финализировать график и утвердить финальные сроки.

Автор: Evolute Источник: www.evolute.ru

Изначально гибридный вариант хотели запустить ближе к концу текущего года, но сроки сдвинулись. На это повлияла реконструкция завода «Моторинвест», где выпускают автомобили Evolute. После модернизации предприятию потребовалось время, чтобы выйти на плановые показатели по производству уже поставленных на конвейер моделей, и только затем удалось сосредоточиться на проработке гибрида.

При этом электрокары уже производятся полным ходом: цикл сборки со сваркой и окраской организован в октябре этого года. Сейчас основной фокус компании — на электрокаре, а подробности по гибридному варианту бренд раскроет ближе к запуску проекта.

Источник: Российская газета

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