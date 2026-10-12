Giant и Liv выпустили карбоновые велосипеды для кросс-кантри

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| Новость | Авто и транспорт

Giant и Liv выпустили новые версии гоночных горных велосипедов Anthem и Pique, предложив выбор между относительно доступной карбоновой сборкой и топовой комплектацией за 14 000 евро. Самая дорогая версия Advanced SL Special Edition получила новую колёсную систему CADEX Max XC с карбоновыми спицами, электронную подвеску RockShox Flight Attendant и трансмиссию SRAM XX SL Eagle Transmission. Новинки рассчитаны на кросс-кантри — дисциплину, в которой важны небольшой вес, эффективность педалирования и контроль на сложных спусках.

Автор: Liv Источник: bikerumor.com

Топовые версии отличаются не только оснащением, но и оформлением. Рамы с задней подвеской FlexPoint Pro и ходом 120 мм получили лимитированную окраску, которая распространяется на элементы подвески, тормозные рычаги и суппорты. Расцветка Stella Storm предназначена для Liv Pique, а Giant Anthem получил вариант Stormfire Spirit. Каждую раму окрашивают вручную, поэтому рисунок немного различается.

Для тех, кому не нужна гоночная комплектация за 14 000 евро, предусмотрены версии Advanced Pro и X Advanced Pro стоимостью от 3900 евро. Обе используют карбоновую раму и заднюю подвеску с ходом 120 мм, но различаются передней вилкой: у Advanced Pro её ход составляет 120 мм, у X Advanced Pro — 130 мм. Второй вариант рассчитан на более сложные трассы, имеет более пологий угол рулевой колонки и отсек внутри рамы для инструментов и других мелочей.

Автор: Giant Источник: bikerumor.com

В обеих версиях применяются собственные компоненты подвески Crest, механическая 12-скоростная трансмиссия Shimano Deore и гидравлические тормоза Tektro. Разница в цене объясняется прежде всего уровнем оборудования: Advanced Pro ориентирована на тех, кому нужна гоночная платформа без самых дорогих компонентов, а Advanced SL Special Edition предлагает оснащение верхнего класса. Доступность конкретных сборок зависит от региона.

Источник: bikerumor

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