Электропривод GAC достиг КПД 99,03% и получил высшую инженерную награду Китая

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Электродвигатель Quark Electric Drive 2.0 от GAC показал пиковый КПД 99,03%, а его интегрированная силовая установка сохраняет эффективность 94,184% в ездовом цикле CLTC. Разработка получила первую премию China-SAE Science and Technology Awards 2026. Награждение состоялось 28 октября в Сучжоу.

В состав Quark 2.0 входят статор из аморфного металлического сплава и ротор с тонкой оболочкой из углеродного волокна. Толщина металлической ленты составляет всего 0,025 мм, а композитная оболочка ротора — 1 мм. Электродвигатель развивает скорость вращения до 30 000 об/мин, а удельная мощность привода достигает 17,29 кВт/кг.

Использование аморфного сплава позволило снизить потери в стали магнитопровода до 5,7 Вт/кг — примерно на 50% по сравнению со сверхтонкой электротехнической сталью. Углеродное волокно помогает удерживать ротор при высоких оборотах, одновременно уменьшая его массу. Для соединения металлической основы с композитной оболочкой GAC применила плазменную обработку поверхности, повысив прочность сцепления более чем на 40%.

На серийной линии в Гуанчжоу уже выпускают до 100 000 таких электроприводов в год. Производством занимается дочерняя компания RuiPai Powertrain Technology. Технологию применяют в моделях Aion и Hyptec, включая Aion N60, Aion RT 2027 модельного года и Aion i60 2027 модельного года. По данным GAC, новый привод позволяет снизить энергопотребление автомобиля примерно на 4% и увеличить запас хода на 30-50 км без установки более ёмкой батареи.

Источник: carnewschina