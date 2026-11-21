На производственных мощностях предприятия «Уральские локомотивы», входящего в Группу «Синара», официально завершен цикл государственной приёмки инновационного электропоезда «Финист-Премиум» (серия ЭС105П). По итогам работы приёмочной комиссии было подтверждено полное соответствие машины заявленным техническим регламентам. Составу официально присвоена литера «О1», что дает зеленый свет на запуск установочной партии, объем которой утвержден в размере 60 составов.

Новинка спроектирована для решения задачи межрегионального сообщения на дистанциях до 700 километров. Главным инженерным преимуществом поезда является его универсальность — двухсистемность. «Финист» способен беспрепятственно переходить с линий постоянного тока на переменный без необходимости смены тягового подвижного состава. Это исключает простои на узловых станциях. Конструкционная скорость достигает 160 км/ч. Валидация характеристик проходила в ходе масштабных испытаний на маршруте Москва — Владимир — Нижний Новгород, где поезд преодолел около 5000 километров опытного пробега, подтвердив заявленную максимальную скорость.

В стандартной пятивагонной компоновке салон рассчитан на 311 человек. Из них 279 мест относятся к классу «Турист», а 32 — к премиальному сегменту «Бизнес». Архитектура поезда модульная: заказчик может варьировать составность от 4 до 12 вагонов в зависимости от пассажиропотока. Внутреннее пространство ориентировано на комфорт длительного пребывания: кресла оснащены механизмами регулировки наклона спинки, предусмотрены откидные столики, индивидуальные USB-розетки и стандартные гнезда питания. Доступ в интернет обеспечивается через Wi-Fi на всем протяжении пути. Система вентиляции дополнена модулями обеззараживания воздуха, а интеллектуальное освещение позволяет менять не только яркость, но и цветовую температуру. Для граждан с ограниченной мобильностью предусмотрены специальные подъемники. Вагон бизнес-класса трансформирован в полноценную рабочую зону с оборудованием для переговоров и видеосвязи, а в головных вагонах смонтированы мини-кухни. К техническим новшествам относятся автоматизированные двери между секциями и система автоматического раскрытия защитного обтекателя автосцепки.

Согласно утвержденному графику, в декабре текущего года предприятие должно получить итоговый сертификат соответствия. Сразу после этого завод приступит к сборке установочной серии. Ожидается, что первый готовый состав будет передан в распоряжение ОАО «РЖД» в течение ближайших полутора месяцев.

Источник: Первый технический