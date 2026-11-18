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Электрический кроссовер Kia EV5 появился в России (Новосибирск) по параллельному импорту. Стоимость зависит от комплектации, года выпуска и пробега: новые или почти новые машины с оформлением «под ключ» стоят примерно 3-4,3 млн руб., варианты с пробегом — от 1,8-2 млн рублей.

Кроссовер представлен в передне- и полноприводных версиях: мощность мотора в переднеприводной модификации — около 218 л. с., в полноприводной — порядка 317 «лошадей». Ёмкость АКБ составляет 64,2 кВт·ч (хватит на 530 км) и 88,1 кВт·ч (на 720 км). При покупке важно уточнить, что входит в заявленную цену, какой утильсбор применён и как организована поддержка — гарантия и сервис.

Источник: auto.mail.ru