Электрический гравийник Centurion Crossfire получил мотор Bosch в заднем колесе и подешевел

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Компания Centurion представила более доступную версию электрического гравийного велосипеда Crossfire R600 D. Она стоит 2749 евро — на 950 евро меньше, чем Crossfire R1000 D, рекомендованная цена которого составляет 3699 евро. Снизить стоимость удалось прежде всего за счёт замены центрального электромотора на задний привод Bosch HubLine.

Новый двигатель стал главным техническим отличием модели. Вместо центрального Bosch Performance Line SX велосипед получил компактный мотор в задней втулке. Он интегрирован в интеллектуальную систему Bosch и поддерживает большинство её функций. Подобные решения позволяют производителям предлагать электрогравийники с более доступной ценой, сохраняя спортивную конструкцию и назначение велосипеда.

Сокращения коснулись и других компонентов. Ёмкость аккумулятора уменьшили с 400 до 360 Вт·ч, а 11-скоростную трансмиссию Shimano Deore заменили на девятискоростную Shimano Cues. Также Centurion немного изменила раму и вилку. В результате Crossfire R600 D весит 17,7 кг — примерно на килограмм больше старшей версии, но это всё ещё сравнительно небольшой показатель для электровелосипеда.

Модель будет доступна и в исполнении EQ для повседневных поездок. Оно оснащается крыльями, подножкой и задним багажником. Centurion рассчитывает привлечь покупателей, которым нужен гравийный электровелосипед с более низкой стоимостью, а небольшое снижение характеристик позволяет сохранить знакомую концепцию семейства Crossfire.

Источник: wattmoves