Электрический гравийник Centurion Crossfire получил мотор Bosch в заднем колесе и подешевел

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| Новость | Авто и транспорт

Компания Centurion представила более доступную версию электрического гравийного велосипеда Crossfire R600 D. Она стоит 2749 евро — на 950 евро меньше, чем Crossfire R1000 D, рекомендованная цена которого составляет 3699 евро. Снизить стоимость удалось прежде всего за счёт замены центрального электромотора на задний привод Bosch HubLine.

Автор: Centurion Источник: wattmoves.de

Новый двигатель стал главным техническим отличием модели. Вместо центрального Bosch Performance Line SX велосипед получил компактный мотор в задней втулке. Он интегрирован в интеллектуальную систему Bosch и поддерживает большинство её функций. Подобные решения позволяют производителям предлагать электрогравийники с более доступной ценой, сохраняя спортивную конструкцию и назначение велосипеда.

Сокращения коснулись и других компонентов. Ёмкость аккумулятора уменьшили с 400 до 360 Вт·ч, а 11-скоростную трансмиссию Shimano Deore заменили на девятискоростную Shimano Cues. Также Centurion немного изменила раму и вилку. В результате Crossfire R600 D весит 17,7 кг — примерно на килограмм больше старшей версии, но это всё ещё сравнительно небольшой показатель для электровелосипеда.

Модель будет доступна и в исполнении EQ для повседневных поездок. Оно оснащается крыльями, подножкой и задним багажником. Centurion рассчитывает привлечь покупателей, которым нужен гравийный электровелосипед с более низкой стоимостью, а небольшое снижение характеристик позволяет сохранить знакомую концепцию семейства Crossfire.

Источник: wattmoves

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