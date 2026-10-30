Десять электродвигателей и 19 мест: в Китае впервые сфотографировали COMAC CE-25A

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| Новость | Авто и транспорт

В интернете появились первые фотографии, предположительно показывающие полноразмерный демонстратор китайского электросамолёта COMAC CE-25A. Машина рассчитана на 19 пассажиров и получила необычную силовую установку из десяти электрических вентиляторов, встроенных в крылья. Ранее проект был известен преимущественно по концептуальным изображениям.

Автор: COMAC / Хан Лу Источник: aerospaceglobalnews.com

Снимки опубликовал китайский автомобильный блогер Хань Лу 28 октября. На них виден красно-чёрный самолёт с обозначением CE-25A, логотипом COMAC и регистрационным номером B-0EFH. Подлинность фотографий пока не подтверждена, а производитель не сообщал, совершала ли показанная машина полёты.

COMAC представила проект в ноябре 2023 года на выставке China International Import Expo в Шанхае. По опубликованным тогда характеристикам, самолёт должен развивать скорость около 400 км/ч и преодолевать 400-500 км. Десять электрических вентиляторов распределены по крылу — по пять с каждой стороны. В 2023 году компания также сообщала об испытаниях уменьшенного демонстратора, но это не подтверждает готовность полноразмерного аппарата к полётам.

Автор: COMAC / Хан Лу Источник: aerospaceglobalnews.com

Появление новых снимков позволяет предположить, что проект продвинулся от концепции к полноразмерной машине. Однако пока неизвестно, является ли изображённый самолёт лётным прототипом или наземным макетом. COMAC официально не объявляла о завершении его постройки.

Источник: aerospaceglobalnews

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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