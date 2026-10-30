Загадка гигантского журавля длилась 150 лет: генетики выяснили, что произошло на самом деле

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Птица, которую палеонтологи больше века считали отдельным вымершим видом, на самом деле могла быть крупной разновидностью современного серого журавля. К такому выводу пришли исследователи после анализа древней ДНК из 18 костей, найденных в разных странах Европы.

В XIX веке французский биолог Альфонс Мильн-Эдвардс изучил останки необычно крупных журавлей и выделил их в отдельный вид — Grus primigenia. Кости обнаруживали в пещерах и болотах Англии, Уэльса, Франции, Германии и Балеарских островов. Их возраст составлял от нескольких тысяч до примерно 20 тысяч лет. Однако новые генетические исследования показали, что все образцы принадлежали обыкновенному серому журавлю (Grus grus).

Разница в размерах, вероятно, объясняется половым диморфизмом. Самцы древних журавлей были крупнее современных представителей вида, а древние самки по габаритам примерно соответствовали нынешним самцам. Ранее исследователи опирались преимущественно на форму и размеры костей, поэтому могли принять останки птиц разного пола за свидетельства существования двух видов.

Учёные также хотят выяснить, почему европейские серые журавли со временем стали мельче. Среди возможных причин называют осушение болот и изменение природных территорий человеком. Для проверки этой гипотезы потребуются дополнительные исследования.

Источник: iflscience